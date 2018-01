Altice : Combes, ex-DG d'Altice, nommé directeur financier de Sprint

Entré chez Altice pour redresser SFR, Michel Combes a brutalement quitté le groupe en novembre dernier après une vaste réorganisation et le retour au premier plan de Patrick Drahi, fondateur et actionnaire de contrôle du groupe de télécoms, câbles et médias dont le titre a dévissé en Bourse.

Agé de 55 ans et fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les télécoms, il s'installera à Kansas City pour prendre ses nouvelles fonctions et sera nommé au conseil d'administration de l'opérateur américain à une date ultérieure.

Cette annonce a pesé sur le titre Sprint, qui recule de près de 5% à Wall Street vers 17h30 GMT, les investisseurs s'interrogeant sur l'avenir du plan de baisse de coûts mis en place par le directeur financier sortant Tarek Robbiati.

Sprint cherche à renforcer son bilan en réduisant ses coûts mais le montant de sa dette - de 38 milliards de dollars (31,5 milliards d'euros)- inquiète.

"Nous pensons que cela alimente les inquiétudes. Sprint doit développer son réseau (5G) tout en continuant à réduire drastiquement ses coûts", remarque l'analyste de Wells Fargo, Jennifer Fritzsche, dans une note.

Altice USA et Sprint ont signé en novembre dernier un contrat pluriannuel permettant à l'opérateur télécoms d'utiliser les infrastructures du câblo-opérateur pour développer son réseau de cinquième génération (5G) aux Etats-Unis.

Le brusque départ de Michel Combes d'Altice préoccupe les investisseurs américains, tandis que certains analystes mettent en avant sa longue expérience des télécoms.

"Il a une forte crédibilité à Wall Street et arrive chez Sprint au moment où le groupe cherche à redresser la barre, dans un environnement agité", note Daniel Ives, de GBH Insights.

La nomination de Michel Combes sera effective à compter du 6 janvier.

(Laharee Chatterjee à Bangalore, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Pascale Denis)