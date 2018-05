Altice : Les actionnaires approuvent la séparation des entités Europe et USA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les actionnaires d'Altice NV ont validé vendredi, à l'occasion d'une assemblée générale tenue à Amsterdam, la scission des activités américaines et européennes, a annoncé le groupe dans un communiqué.

La séparation avait été annoncée le 8 janvier dernier et les deux entités rebaptisées Altice USA, qui comprend les câblo-opérateurs Suddenlink et Cablevision (Optimum), et Altice Europe (SFR, Portugal Telecom, BFM, Libération, L'Express...).

L'action Altice NV sera cotée, à Amsterdam, ex-dividende le 22 mai. La séparation se fera par le biais de la distribution en actions des 67,2% que possède Altice NV dans sa filiale américaine.

Les actionnaires d'Altice NV recevront, en fonction de leur position au 23 mai, 0,4163 action Altice USA pour chaque action de la maison mère du groupe de droit néerlandais, au cours d'un processus de répartition qui se déroulera du 24 mai au 4 juin. La distribution devrait être effective le 8 juin.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr; ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire