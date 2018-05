Altice : RMC Sport futur concurrent de Canal +

La nouvelle chaine d’Altice / NextradioTV consacrée au sport sera payante.

A l’occasion d’une interview accordée au JDD, Alain Weill a présenté les conditions de lancement de sa nouvelle chaine.

La prise de contrôle du groupe NextradioTV (BFM, RMC…) par SFR et le groupe Altice de Patrick Drahi s’inscrit selon Alain Weill qui en est le fondateur dans une logique de convergence « entre le monde des médias et celui des télécoms ».

L’équilibre entre ces deux activités, tuyaux et contenus, devra être recherché et la part de marché dans les médias devra être équivalente à celle des télécoms toujours selon A. Weill. Il explique aussi qu’après une année 2017 difficile, SFR va repartir de l’avant dans le mobile et sur le fixe et que 2018 sera l’année de la reconquête. Ce retour aux bonnes performances est dû à la très forte implication des deux fondateurs historiques de SFR Patrick Drahi et Armando Péreira. Le rajeunissement du comité de Direction et la remise en état du réseau mobile en investissant 6 milliards d’euros en 3 ans commencent à porter leurs fruits. Tous ces efforts s’inscrivent dans une stratégie à long terme de reconquête et de déploiement de la fibre et de la 4G en préparant l’arrivée de la 5G et le lancement de la nouvelle chaîne payante RMC Sport.

Cette nouvelle chaine achètera des droits de diffusion très importants comme la ligue des champions et la ligue Europa. Elle diffusera des évènements en direct et en exclusivité, de l’information sportive et des talks retransmis aussi à la radio comme le fait si bien RMC.

Alain Weill espère aussi négocier avec les grandes plateformes comme Free, Orange ou même Canal + pour élargir la diffusion de sa nouvelle chaîne.

A la suite de cette interview A. Weill informe également sur ses projets pour Numéro 23 suite à ses engagements devant le CSA. Ce sera, a-t-il dit une chaine moderne dite « de la connaissance », mêlant reportages, fictions et documentaires. Cela devra refléter la diversité de la société française.