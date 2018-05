Altice : SFR (ALTICE) et NOKIA revendiquent la première connexion 5G New Radio

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv NOKIA OYJ 2.40% 5.212 30.66%

Nokia et SFR ont réalisé avec succès une connexion 5G, en utilisant le système 5G New Radio (NR) compatible 3GPP (organisme chargé d'établir les nouveaux standards télécoms) par transmission radio sur la bande de fréquence 3,5 GHz. Le test a eu lieu le 3 mai 2018, dans les locaux du centre d'expertise mondial 5G de Nokia situé à Paris-Saclay, en France. L'expérimentation 5G est basée sur la technologie 5G NR de Nokia, intégrant la plateforme d'accès radio AirScale prête pour la 5G et la technologie Cloud RAN avec des terminaux utilisateurs de tests compatibles 3GPP.Une infrastructure cloud basée sur la solution Nokia AirFrame Data Center a été créée pour prendre en charge l'architecture Cloud RAN.La norme 5G New Radio (NR), validée par la 3GPP en décembre 2017, est destinée à prendre en charge un large éventail d'applications 5G et des services eMBB (enhanced mobile broadband). Les systèmes Nokia 5G NR utilisent des antennes intelligentes pour assurer des débits de plusieurs gigabits et des temps de latence de l'ordre de la milliseconde. Ceci permettra aux opérateurs tels que SFR d'augmenter la capacité de leurs réseaux dans le spectre de fréquence inférieur à 6 GHz pour fournir une zone de couverture étendue.