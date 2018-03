Altice : a présenté la feuille de route du groupe

20/03/2018 | 16:21

Alain Weill, Président directeur-général d'Altice France, accompagné des dirigeants du groupe, a présenté la feuille de route du groupe pour les mois à venir.



' L'année 2017 a été consacrée à la réorganisation de l'entreprise. Ces étapes franchies, SFR peut désormais se concentrer pleinement sur l'expérience de ses clients. ' L'entreprise bénéficie d'une structure plus simple, plus agile, plus efficace et de fondamentaux, notamment financiers, solides (près de 11 milliards de CA, 1,9 milliard d'Operating Free Cash Flow et 22 millions de clients) ' indique le groupe '.



SFR a pris également des engagements auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales pour déployer le Très Haut Débit au coeur des territoires.



SFR a sollicité, par ailleurs, l'ARCEP pour conduire des tests grandeur nature en 2018 et ouvrir le premier site 5G en France, l'Altice Campus dans le 15ème arrondissement de Paris.



En parallèle, SFR a annoncé ce jour la simplification de ses offres Fixe et Mobile avec la commercialisation en option de ses contenus sport et cinéma-séries.



Altice France a également annoncé ce jour le lancement, au mois d'août, de sa nouvelle marque globale ' RMC Sport ' qui regroupera, d'ici à l'été, tous les programmes sportifs édités par le groupe.



