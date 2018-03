Altice : bondit après ses résultats annuels

16/03/2018 | 10:16

Altice bondit de 5,1% et caracole en tête à Amsterdam, salué pour les résultats dévoilés jeudi soir par le groupe télécoms de Patrick Drahi, qui doit scinder des activités américaines d'ici la fin du deuxième trimestre 2018.



Sur le quatrième trimestre 2017, si les revenus se sont tassés de 4% à 5,82 milliards d'euros, l'EBITDA ajusté a augmenté de 4,5% à 2,39 milliards, dépassant ainsi de 5,2% le consensus, ce que Bryan Garnier explique notamment par la France et Israël.



'Nous voyons ces résultats et les objectifs 2018 comme pleinement compatibles avec un redressement à moyen terme chez Altice Europe', réagit le broker, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec une valeur intrinsèque ('fair value') de 13,9 euros.



