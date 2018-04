Altice : écope d'une amende de l'Union européenne

24/04/2018 | 12:45

L'impatience peut parfois coûter cher. Nul doute qu'Altice, déjà épinglé par l'Autorité de la concurrence française dans le cadre du rachat de SFR, s'en souviendra...



Coupable de ne pas avoir attendu l'aval de Bruxelles concernant le rachat de Portugal Telecom, le groupe s'est en effet vu infliger par la Commission européenne une amende de 124,5 millions d'euros, a-t-on appris à la mi-journée.



Une décision contre laquelle la multinationale de câbles et de télécommunications s'est évidemment inscrit en faux, tout en redoutant qu'elle ne créé un précédent et ne soit de nature à impacter les futures opérations de fusion/acquisition dans l'Union européenne.



Altice avait fait part à la Commission européenne de son souhait d'acquérir PT Portugal en février 2015, une opération autorisée 2 mois plus tard sous réserve de la cession des branches portugaises d'Altice de l'époque. Le groupe avait ensuite mené ce rachat au pas de charge, dès cette autorisation obtenue, et la Commission européenne a lancé une procédure pour prise de contrôle anticipée en mai 2017.



Le couperet est donc tombé 11 mois plus tard.





