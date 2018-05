Altice : la séparation avec Altice USA approuvée

18/05/2018 | 16:08

Les actionnaires d'Altice ont validé, ce vendredi, la séparation des activités d'Altice en Europe et aux États-Unis.



L'opération passe par une scission de la participation de 67,2% d'Altice NV dans Altice USA et par une réorganisation d'Altice.



Les deux entités s'appellent désormais Altice Europe et Altice USA. La séparation des activités, 'pour plus de transparence' pour les actionnaires, avait été annoncée en janvier 2018.



'La séparation permettra à chaque activité de se concentrer davantage sur les opportunités distinctes pour la création de valeur sur leurs marchés respectifs et d'assurer une plus grande transparence pour les investisseurs', expliquait alors le holding de Patrick Drahi.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.