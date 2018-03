Altice : négocie la vente de ses tours télécoms à Tofane Global

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de télécoms Altice (ATC.AE) a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec le français Tofane Global pour lui céder ses tours de transmissions télécoms en France, au Portugal et en République dominicaine.

La maison mère de SFR, qui détient des opérateurs télécoms dans les trois pays concernés, avait indiqué fin 2017 vouloir céder des actifs non stratégiques afin d'apaiser les inquiétudes du marché au sujet de son niveau d'endettement.

Le groupe contrôlé par Patrick Drahi a également annoncé depuis un plan de transformation visant à scinder ses activités américaines et européennes.

La vente projetée des tours télécoms "démontre l'avancement du programme de cession d'actifs non stratégiques visant à renforcer le bilan du groupe et à améliorer les résultats opérationnels et financiers de ses principales franchises", a commenté Altice dans un communiqué, sans fournir le montant de l'opération.

