ALTICE USA : creuse ses pertes au premier trimestre

Altice USA, filiale américaine cotée d'Altice, a dévoilé une perte nette de 128,95 millions de dollars au titre de son premier trimestre 2010, à comparer avec une perte nette de 76,19 millions un an plus tôt. Ramenée au nombre d'actions Altice USA, la perte nette est ressortie à 17 cents, plus importante de 5 cents comparée au consensus Thomson Reuters. Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a atteint 2,329 milliards de dollars, en croissance de 1,2%, alors qu’il était anticipé à 2,34 milliards de dollars.Altice USA a précisé que sa dette nette s'élevait à 22,07 milliards à la fin du premier trimestre.Pour 2018, la filiale d'Altice vise toujours une croissance de ses revenus de 2,5 à 3% et une hausse de ses investissements à 1,3 milliard de dollars. Le groupe a aussi réitéré ses objectifs d'une progression de sa marge d'Ebitda et de free cash flow à moyen et long terme.