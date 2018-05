Altice USA-CA en hausse avec Suddenlink et la publicité

9 mai (Reuters) - Altice USA a annoncé mercredi un chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 1,2% grâce à de nouveaux abonnés Suddenlink et à une hausse de ses revenus publicitaires.

Altice USA, né de la réunion de Cablevision et Suddenlink, a ajouté 14.000 nouveaux abonnés Suddenlink au cours des trois premiers mois de l'année, contre 12.000 un an auparavant.

Le chiffre d'affaires du câblo-opérateur, qui doit être scindé d'avec Altice NV, a augmenté de 1,2% à 2,33 milliards de dollars et son revenu publicitaire de 5,1%.

Toutefois, le numéro quatre du câble aux Etats-Unis, a accusé une perte plus lourde du fait de la hausse des dépenses de programmation. Sa perte nette part du groupe est de 129 millions de dollars (109 millions d'euros), soit 17 cents par action, contre 76,4 millions (12 cents/action) un an auparavant.

Les analystes attendaient en moyenne une perte de 12 cents par action et un chiffre d'affaires de 2,34 milliards de dollars, selon le consensus Thomson Reuters I/B/E/S.

Les chaînes de télévision cablée se battent pour conserver leurs abonnés face aux services de diffusion de vidéo en ligne comme Netflix. Altice USA renforce ses mesures visant à atténuer l'impact de cette érosion de sa base de clients.

La société a annoncé l'an dernier le déploiement d'une nouvelle box, Altice One, qui associe notamment de la vidéo traditionnelle, des services de "streaming" et WiFi.

Le fondateur d'Altice a dévoilé en janvier une nouvelle réorganisation en profondeur, qui prévoit la scission de sa branche américaine, ainsi isolée des aléas financiers et de la faiblesse des revenus de ses activités européennes.

Altice compte boucler la scission de sa part de 67,2% dans Altice USA d'ici la fin du deuxième trimestre 2018, après autorisations des actionnaires et des autorités compétentes.

Altice USA a par ailleurs confirmé mercredi ses prévisions de résultats 2018 et à moyen-terme. (Muvija M à Bangalore et Sheila Dang à New York, Juliette Rouillon pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTICE -3.19% 7.41 -12.87% NETFLIX 1.04% 330.3 69.96%