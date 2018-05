Altice USA : n'atteint pas le consensus au premier trimestre

10/05/2018 | 09:57

Altice USA a fait état mercredi soir, au titre du premier trimestre, d'une perte nette, part du groupe, de 128,9 millions de dollars, contre 76,2 millions un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année de l'entreprise spécialisée dans les télécoms et les médias a connu une hausse de 1,2% à 2,33 milliards de dollars, notamment grâce aux nouveaux abonnés Suddenlink, aux investissements réalisés précédemment et à une augmentation de 5,1% des revenus publicitaires.



L'EBITDA s'est pour sa part positionné à 981 millions de dollars, en augmentation de 4% par rapport au trimestre précédent.



Des résultats en-deça du consensus, tant pour le chiffre d'affaires (2,34 milliards attendus) que pour l'EBITDA (-2%).



