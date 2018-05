Altice, l'explication de l'énorme ajustement du cours

La justification de ce grand écart tient au début de séparation des actions Altice Europe Altice USA . Le groupe, dans le cadre de sa profonde réorganisation, a décidé de mieux scinder ses deux principales branches, notamment pour que la lisibilité de sa lourde dette soit améliorée et sans doute aussi que chacun des actifs soit stérilisé vis-à-vis de l'autre. On n'est jamais trop prudent. Pour ce faire, le management a décidé de distribuer aux actionnaires de l'entité historique, Altice NV, les 67,2% détenus par la société dans le capital d'Altice USA. Le processus fonctionne un peu comme le versement d'un dividende, dont la date de détachement a eu lieu ce matin. A compter de ce jour, les actionnaires d'Altice NV sont toujours propriétaires du même nombre d'actions Altice NV qu'avant, mais ils disposent en outre de 0,4163 action Altice USA pour chaque action Altice NV détenue. Ces actions Altice USA sont distribuées post-versement d'un dividende exceptionnel aux porteurs de titres américains, pour un montant de 2,035 USD.Pour retrouver le cours d'ouverture théorique d'Altice NV ce matin, il faut partir du prix de clôture des deux actions hier (7,902 EUR pour Altice NV et 19,70 USD pour Altice USA). On retire du cours d'Altice USA le coupon exceptionnel, ce qui ramène à 17,665 USD. On multiplie par 0,4163 (le ratio de distribution pour une action Altice NV détenue) pour parvenir à 7,35394 EUR (arrondi). Il faut encore ajuster de l'impact du change, ce qui nous conduit à environ 6,4026 EUR. Retirés de 7,902 EUR (le cours de clôture de la veille sur Altice NV) on tombe sur un nouveau cours de référence à 1,4994 EUR environ. Si l'on reprend notre cours de 10h30, soit 2,442 EUR, il matérialise bien une hausse de 62,86% par rapport à ce cours de référence.Les actions Altice NV cotent donc dès ce 22 mai ex-dividende. La date d'enregistrement technique sera le 23 mai. Pour les meilleurs connaisseurs du dossier, il est possible d'obtenir des actions Altice USA de Classe B à partir des titres de Classe A (cf. procédure sur le site d'Altice). La séparation effective aura lieu le 8 juin lors de la distribution des titres, si le calendrier est respecté.