ALTRAN TECHNOLOGIES : Altran devient leader global des services d'ingénierie et de R&D avec l'acquisition d'Aricent

Communiqué de presse 22 Mars 2018

Altran devient leader global des services d'ingénierie et de R&D avec l'acquisition d'Aricent

Altran annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'Aricent Technologies, créant le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D. Cette annonce intervient après avoir obtenu les accords nécessaires et réuni les conditions prévues par l'accord conclu le 29 Novembre 2017 entre Aricent, Altran - via sa filiale américaine Altran US - et KKR.

« Plus que jamais, nous sommes capables d'accompagner nos clients pour créer des produits et services innovants, du concept à l'industrialisation. Ensemble, les équipe d'Altran et d'Aricent offrent une proposition de valeur unique aux défis de transformation et d'innovation de leurs clients » a indiqué Dominique Cerutti, Président-Directeur général du groupe Altran.

« Aujourd'hui est un nouveau départ pour Aricent. Nous sommes très heureux de rejoindre officiellement Altran et mettre en commun notre ingéniosité, notre créativité et le talent exceptionnel de nos équipes. Nous sommes impatients de proposer les innovations et les solutions les plus avancées du secteur, indispensable au succès de nos clients » a également commenté Frank Kern, Directeur Général d'Aricent.

Altran vise désormais à établir les nouveaux standards globaux du secteur des services de ER&D. Altran et Aricent vont ainsi offrir des services d'une ampleur et la variété inégalées :

Une taille sans égal : leader du secteur les services de ER&D avec près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, près de 45 000 salariés dans ~ 30 pays et une postion de marché exceptionnelle.



Une position de leader dans les industries clés : Aéronautique, Automobile, Semi-conducteurs, Logiciels & Internet, Télécommunications, Electroniques et Industrie, Sciences de la vie et Energie.



Un modèle industriel et mondialisé de prestation de services d'ingénierie : un portefeuille d'expertise unique, proche des clients grâce à des centres mondiaux de technologie et d'innovation, et des GDC comptant 15 000 employés, en Inde, Afrique du Nord, Europe de l'Est et du Sud ;



Des expertises de pointe dans des domaines technologiques critiques : développement de produits innovants, transformation digitale, ingénierie mécanique et systèmes, digital & logiciel, et des compétences uniques en Design grâce à frog

Altran dévoilera un nouveau plan stratégique le 28 Juin prochain lors d'une journée investisseurs. D'ici là, les équipes de direction d'Altran et d'Aricent poursuivent leur mission, tandis qu'un groupe de travail commun travaille au plan de convergence pour les deux sociétés.

Contacts

Relations Investisseurs

Stéphanie Bia

Directrice des Relations Investisseurs

Tel: + 33 (0)1 46 41 72 01

stephanie.bia@altran.com

Relations Presse

Marine Boulot

Directrice de la Communication

Tel: + 33 (0)1 46 41 71 73

marine.boulot@altran.com

À propos d'Altran

Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D (ER&D) depuis l'acquisition d'Aricent. Le groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever les défis de transformation et d'innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l'industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs: aérospatiale, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc. L'acquisition d'Aricent étend le portefeuille d'expertise du groupe dans les semi-conducteurs, le digital et design. Ensemble, Altran et Aricent génèrent 2.9 milliards de chiffre d'affaires en 2017, avec près de 45000 employés dans plus dans 30 pays.

www.altran.com

Suivez-nous sur Twitter : @Altran

