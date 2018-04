ALTRAN TECHNOLOGIES : Dynamique soutenue au T1 2018, avec une croissance économique de +5,3 %

Communiqué de presse 26 Avril 2018





Dynamique soutenue au T1 2018,

avec une croissance économique de +5,3 %

Revenus du T1 de 625,9 M€ en hausse de +6,7 %, croissance économique de +5,3 %

Performance solide dans les pays clés (France +5,4 %, Allemagne +10,0 %, Amériques +8,7 %, Italie +9,2 % et Ibérie +9,8 % de croissance économique)

Altran a réalisé des revenus consolidés de 625,9 M€ au premier trimestre 2018, en croissance de +6,7 % sur un an, avec une croissance organique de +3,9 % et une croissance économique de +5,3 %. Le chiffre d'affaires réalisé bénéficie de la contribution d'Aricent à compter du 20 mars pour 20,5 M€ (25,3 M$).

Dominique Cerutti, Président-Directeur général du groupe Altran, a déclaré : « Bien que le premier trimestre ait été une période très intense pour Altran, entre la clôture de l'acquisition d'Aricent en un temps record et le lancement d'une augmentation de capital réussie, l'équipe a continué à délivrer et a affiché une croissance d'activité conforme à notre plan. Nous mettons désormais l'accent sur la convergence d'Aricent et d'Altran au cours des prochains trimestres, et sommes impatients d'en voir les premiers résultats. »

Répartition géographique des résultats du T1 2018 :

France : +5,4 % de croissance économique, avec un focus fort sur le mode projet et l'accompagnement de nos clients dans leurs transformations.



Zone Nord : L'Allemagne a présenté une forte croissance ce trimestre dans un contexte de marché qui reste difficile (+10,0 % de croissance économique) tandis que le Royaume-Uni a retrouvé une croissance économique positive au T1 (+2,2 %). Le plan d'amélioration se poursuit dans les plus petites géographies d'Europe du Nord.



Zone Sud : L'Italie et l'Ibérie ont affiché une croissance économique de plus de 9 %, soutenue par leur bon positionnement de marché.



Amériques : +8,7 % de croissance économique. La croissance publiée (+86,8 %) bénéficie de la consolidation du chiffre d'affaires d'Aricent dans le chiffre d'affaires de cette région à compter du 20 mars 2018, contribuant de 25,3 M$, soit 20,5 M€.



Asie : +4,1 % de croissance publiée et -3,1 % de croissance économique.



Les chiffres du T1 2017 ont été retraités pour tenir compte : (i) de la mise en oeuvre d'IFRS 15, (ii) de l'arrêt de l'activité américaine « utilities » (IFRS 5) et (iii) de la reclassification des revenus du Luxembourg et de la Roumanie

* croissance à taux de change et périmètre constants

** croissance organique corrigée des variations des jours ouvrés

Évolution du niveau des effectifs

Au 31 mars 2018, l'effectif total du groupe Altran s'élève à 45 011 collaborateurs après l'acquisition d'Aricent, contre 33 665 au 31 décembre 2017 et 30 296 au 31 mars 2017. L'effectif total d'Aricent au 31 mars 2018 s'élève à 10 920.

Calendrier financier

27 avril 2018 : Assemblée générale annuelle

28 juin 2018 : Journée Investisseurs (Londres)

6 septembre 2018 : Résultats du premier semestre

26 octobre 2018 : Revenus du T3 2018

À propos d'Altran

Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D (ER&D) depuis l'acquisition d'Aricent. Le groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever les défis de transformation et d'innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l'industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs: aérospatiale, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc. L'acquisition d'Aricent étend le portefeuille d'expertise du groupe dans les semi-conducteurs, le digital et design. Ensemble, Altran et Aricent génèrent 2.9 milliards de chiffre d'affaires en 2017, avec près de 45000 employés dans plus dans 30 pays.

www.altran.com

