Altran a annoncé sa collaboration avec NOS SGPS, l’un des plus importants opérateur télécoms au Portugal, dans le cadre du programme innovant « Operations 4.0 ». L’objectif du programme est d’exploiter et de valoriser au mieux l’usage des données générées par le réseau, ainsi que d’améliorer la compréhension des besoins et des services souhaités pas les utilisateurs."Grâce à une vue en temps réel complète du réseau et un profond niveau de granularité des données clients, les opérateurs réseaux peuvent désormais adopter de nouvelles pratiques pour réduire le temps d'identification des anomalies par exemple et offrir une réponse immédiate pour assurer la satisfaction client", ont expliqué les deux sociétés.Les cas d'usages couvrent notamment l'itinérance mobile, l'analyse des données d'usage et de l'expérience utilisateur issue des équipements et terminaux des abonnés.La solution d'analyse réseau conçue par le spécialiste de la R&D externalisée porte à la fois la connaissance réseau et les briques technologiques nécessaires pour faire évoluer les possibilités offertes par l'analyse de données.