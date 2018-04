ALTRAN : succès de son augmentation de capital de 750 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altran a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 22 mars 2018, pour un montant brut d'environ 750 millions d'euros. Le produit net de permettra au spécialiste de la R&D externalisée de rembourser une partie de la dette contractée dans le cadre de l'acquisition d'Aricent. Cette acquisition, finalisée le 20 mars 2018, permet à Altran de devenir le leader mondial inégalé des services d'ingénierie et de R&D.L'augmentation de capital se traduit par la création de 81 220 840 actions nouvelles, dont le réglement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) interviendront le 17 avril 2018.Conformément à leurs intentions de souscription, Altrafin Participations SAS et les deux fondateurs du groupe, Alexis Kniazeff (et sa famille) et Hubert Martigny, qui détiennent respectivement 8,42%, 1,42% et 1,42% du capital social de la société, ont souscrit à l'augmentation de capital à titre irréductible, à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription.Altrafin Participations et les fondateurs ont chacun consenti un engagement de conservation portant sur l'ensemble de leur participation respective dans le capital d'Altran pour une période se terminant 60 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l'augmentation de capital, sous réserve de certaines exceptions.