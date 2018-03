ALTRAN : tiendra une journée investisseurs le 28 juin après l'acquisition d'Aricent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altran annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition d’Aricent Technologies, créant le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D. Cette annonce intervient après avoir obtenu les accords nécessaires et réuni les conditions prévues par l’accord conclu le 29 Novembre 2017 entre Aricent, Altran - via sa filiale américaine Altran US - et KKR. Altran dévoilera un nouveau plan stratégique le 28 juin prochain lors d'une journée investisseurs.Le groupe fusionné est désormais le leader du secteur les services de ER&D avec près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, près de 45 000 salariés dans environ 30 pays et une postion de marché exceptionnelle.