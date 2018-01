ALTRAN : va collaborer avec UBiqube

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altran a annoncé sa collaboration avec UBiqube, éditeur mondial de logiciels d'orchestration réseau et de sécurité, afin de fournir des solutions SDN (réseau défini par logiciel) et NFV (virtualisation des fonctions réseau) de nouvelle génération à leurs clients conjoints. Grâce à cette collaboration, le spécialiste des services d'ingénierie et de R&D apportera à ses clients, à l’échelle mondiale, la technologie d'orchestration réseau et de sécurité et fournira des services spécialisés et un développement personnalisé.Altran souligne que le déploiement des solutions SDN & NFV devient une nécessité pour les fournisseurs de services de communication, mais aussi dans d'autres branches d'activités.