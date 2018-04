Altran Technologies : boucle son augmentation de capital de 750 mls d'euros suite au rachat d'Aricent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie et spécialiste de la recherche R&D externalisée Altran (ALT.FR) a annoncé vendredi avoir finalisé son augmentation de capital de 750 millions d'euros destinée à refinancer une partie de l'acquisition de l'américain Aricent pour 1,7 milliard d'euros.

La demande totale pour cette augmentation de capital s'est élevée à 1,18 milliard d'euros et le montant brut effectivement levé à 749,69 millions d'euros. Le produit net permettra à Altran de rembourser une partie de la dette contractée par la société dans le cadre de l'acquisition d'Aricent, a précisé le groupe dans un communiqué

"Cette dernière étape, franchie avec succès, de l'acquisition d'Aricent Technologies, nous permet de finaliser son refinancement moins de cinq mois après l'annonce de l'acquisition, créant le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D", a commenté Dominique Cerutti PDG d'Altran, cité dans un communiqué.

Le prix de souscription avait été fixé à 9,23 euros par action, soit une décote de 33,6% par rapport à au cours de clôture du 20 mars. L'opération se traduira par la création de 81.220.840 actions nouvelles, portant le capital social d'Altran à environ 257 millions d'actions. Conformément à leurs intentions de souscription, Altrafin Participations SAS, Alexis Kniazeff, et sa famille, et Hubert Martigny, qui détiennent respectivement 8,42%, 1,42% et 1,42% du capital social d'Altran, ont souscrit à titre irréductible à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription, a précisé la société.

