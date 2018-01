Altran : collabore avec UBiqube pour les solutions SDN et NFV

11/01/2018 | 10:01

Altran annonce collaborer avec UBiqube, éditeur de logiciels d'orchestration réseau et de sécurité, afin de fournir des solutions SDN (réseau défini par logiciel) et NFV (virtualisation des fonctions réseau) de nouvelle génération à leurs clients conjoints.



'Avec cette collaboration, Altran apportera à ses clients, à l'échelle mondiale, la technologie d'orchestration réseau et de sécurité et fournira des services spécialisés et un développement personnalisé', explique le groupe de conseil en ingénierie et services R&D.



Il souligne qu'UBiqube a développé MSActivator, un framework DevOps qui conçoit des services de bout en bout, et dispose de capacités de gestion permettant aux fournisseurs de services ou aux entreprises clientes d'orchestrer leurs réseaux à travers une seule interface.



