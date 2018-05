Amadeus : bénéfice ajusté en hausse au premier trimestre

07/05/2018 | 12:41

Le groupe Amadeus annonce avoir réalisé un bénéfice ajusté de 305 millions d'euros durant le premier trimestre. C'est plus (+4,3%) qu'au cours de la même période en 2017.



De même, le chiffre d'affaires du spécialiste espagnol de la réservation de voyage augmente de 3,1% en l'espace d'un an, atteignant 1,23 milliard d'euros. Il indique cependant avoir souffert 'de la dépréciation du dollar par rapport à l'euro'.



Les réservations de voyages aériens ont quant à elles augmenté de 3,7% durant le premier trimestre, atteignant 160 millions d'euros.



'Nous portons un regard confiant sur le reste de l'année, et nous nous attendons à maintenir une solide croissance', a commenté Luis Maroto, président d'Amadeus.





