AMAZON.COM : JPMorgan reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 1650 dollars sur Amazon.com. Parmi les marchés que le groupe pourrait perturber, le bureau d’études évoque celui de la maison intelligente, un marché estimé à environ 50 milliards de dollars aux Etats-Unis en faisant l’hypothèse que 50 millions de foyers dépensent environ 1000 dollars en appareils connectés.Au-delà de la taille de ce marché – qui est en outre bien plus important au niveau mondial - le broker considère que cette catégorie de produits est stratégiquement importante car elle fournit à Amazon.com une présence dans les foyers, un accès plus important aux données et la possibilité de générer plus de ventes dans d'autres catégories grâce à son assistant vocal intelligent.