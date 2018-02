AMAZON.COM : JPMorgan revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevé son objectif de cours de 1 385 dollars à 1 650 dollars et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Amazon.com après l’annonce des résultats trimestriels. Le bureau d’études salue la qualité de l’exécution au cours d’un trimestre difficile pendant lequel le groupe a connu par le passé des problèmes au niveau des expéditions et des centres de stockage. Il apprécie également l’accélération de la croissance d’AWS, pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2015, en dépit d’un environnement concurrentiel plus difficile.L'analyste précise que la filiale cloud d'Amazon évolue désormais sur un rythme de chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de dollars par an. Le broker affiche enfin sa confiance dans la capacité du cybermarchand à accroître sa marge en 2018.