Dans une lettre aux actionnaires, le patron et fondateur d'Amazon.com, Jeff Bezos, a indiqué que son service Prime comptait plus de 100 millions d'abonnés payants, 13 années après son lancement. Les abonnés à ce service bénéficient notamment de la livraison gratuite et de l'accès à des services de streaming de musique et de vidéo.