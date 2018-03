AMAZON.COM : reste sous la pression de Donald Trump

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le rebond attendu d’Amazon.com risque de ne pas avoir lieu en raison d’un tweet de Donald Trump dans lequel il rappelle avoir exprimé sa préoccupation à propos d’Amazon.com bien avant les élections. « A la différence des autres (distributeurs, NDLR), il verse peu ou pas de taxe aux Etats et aux gouvernements locaux, utilise notre système postal comme un garçon de course (provoquant des pertes énormes pour les USA) et met sur la paille plusieurs milliers de distributeurs », écrit-il.Hier, l'action du cybermarchand a perdu plus de 4% à la suite d'une information d'Axios selon laquelle le président américain souhaiterait modifier le régime fiscal du groupe Internet car il craint que les distributeurs traditionnels ne mettent la clé sous la porte.