Amazon : Ryanair choisit son offre de Cloud computing

10/05/2018 | 12:41

Amazon a indiqué ce jeudi avoir signé un contrat avec Ryanair, sans en préciser le montant.



La compagnie aérienne low-cost a en effet choisi l'offre Amazon Web Services (AWS) pour 'transformer l'offre numérique de plus de 130 millions de clients'.



Ryanair prévoit par ailleurs de fermer la grande majorité de ses datacenters au cours des trois prochaines années, après avoir transféré auprès d'AWS son infrastructure.



'Les technologies de machine learning sont extrêmement importantes pour notre croissance, et nous utiliserons les technologies d'apprentissage automatique d'AWS pour améliorer l'expérience utilisateur et personnaliser le portail MyRyanair pour chaque voyageur', a indiqué John Hurley, directeur de la technologie chez Ryanair.





