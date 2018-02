Amazon com : Le bénéfice de Walmart moins bon que prévu, l'e-commerce ralentit

Vers 17h00 GMT, le titre recule de 9,2%, plus forte baisse du Dow Jones, à 95,13 dollars.

Les ventes de Walmart à périmètre comparable sur le marché américain ont augmenté pour un 14e trimestre d'affilée mais ses ventes sur internet n'ont progressé que de 23%, alors qu'elles avaient grimpé de 50% au cours du trimestre précédent.

Ce rythme de progression est également plus lent que celui des ventes d'Amazon.com aux Etats-Unis en fin d'année.

Le distributeur, qui continue à investir pour développer son activité internet, a précisé que ce ralentissement était prévu, la croissance liée au rachat de Jet.com ayant commencé à ralentir. Mais il a ajouté que des problèmes opérationnels liés à la reconstitution des stocks avaient pesé sur ses ventes.

Le directeur général de Walmart, Doug McMillon, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs que le groupe avait eu du mal à équilibrer ses stocks sur internet. Le distributeur n'a pas stocké assez d'articles du quotidien alors qu'il a accumulé les produits destinés à la période des fêtes comme les jouets et les produits électroniques.

Walmart a réalisé environ 11,5 milliards de dollars (9,31 milliards d'euros) de chiffre d'affaires sur internet aux Etats-Unis sur l'ensemble de l'exercice, tout en perdant de l'argent. Doug McMillon s'attend à des pertes sur cette activité de commerce en ligne cette année "du même ordre" que l'an dernier.

LA CROISSANCE DE JET.COM VA RALENTIR

Le groupe a précisé qu'il investissait davantage dans Walmart.com au niveau national et réduisait ses dépenses pour Jet.com. Les coûts commerciaux et de marketing pour acquérir de nouveaux clients sont moins élevés pour la marque Walmart aux Etats-Unis que pour Jet, qui vise une clientèle jeune et aisée.

Le directeur général a précisé que la croissance de Jet.com, racheté en 2016 pour 3,3 milliards de dollars, serait désormais moins soutenue que dans les premiers temps.

Hors éléments exceptionnels tels que les charges de restructuration et une prime aux employés, le bénéfice par action a atteint 1,33 dollar au cours du trimestre clos le 31 janvier, le quatrième de son exercice. Le consensus Thomson Reuters I/B/E/S était supérieur, à 1,37 dollar.

Le bénéfice net trimestriel a chuté de 42,1% à 2,18 milliards de dollars (1,77 milliard d'euros) et le bénéfice d'exploitation consolidé s'est replié de 28% à 4,5 milliards.

Walmart a annoncé en janvier une hausse du salaire horaire de base à 11 dollars (9,14 euros) et a offert une prime à ses employés en magasins, en conséquence de la récente réforme fiscale américaine qui allège ses impôts.

Les analystes notent aussi que la concurrence avec Amazon a pesé sur les marges. En novembre, les prix de Walmart étaient presque alignés sur ceux d'Amazon pour la première fois.

Les ventes des magasins ouverts depuis plus d'un an ont augmenté de 2,6%, hors essence, sur le trimestre. Les analystes anticipaient en moyenne une progression de 2%, selon le cabinet Consensus Metrix. Walmart a enchaîné plus de trois années de croissance aux Etats-Unis, une performance inégalée dans le secteur.

Le chiffre d'affaires total a progressé de 4,1% à 136,27 milliards de dollars, contre un consensus de 134,9 milliards.

Le groupe estime son taux d'imposition entre 24 et 26% pour l'exercice en cours à la suite de la réforme fiscale.

Walmart prévoit un BPA compris entre 4,75 et 5,00 dollars sur l'exercice 2018-2019 en cours - avec une croissance de 2% du chiffre d'affaires à périmètre comparable aux Etats-Unis - alors que le consensus Thomson Reuters I/B/E/S était à cinq dollars.

Le groupe prévoit également une croissance de son chiffre d'affaires sur internet d'environ 40% sur 2018-2019.

(Catherine Mallebay-Vacqueur et Juliette Rouillon pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

