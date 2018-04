Amazon com : Studios donne le feu vert à Utopia et signe une entente globale avec Gillian Flynn

Gillian Flynn, auteure primée à succès et scénariste de Gone Girl et de Sharp Objects sera la créatrice, productrice exécutive et show runner d’Utopia, une nouvelle série destinée exclusivement à Prime Video dans plus de 200 pays et territoires

(NASDAQ : AMZN) - Amazon Studios a annoncé aujourd'hui avoir donné le feu vert à Utopia, une série de neuf épisodes écrite par Gillian Flynn, auteure à succès et scénariste du film nominé aux Golden Globes Gone Girl ainsi que de la minisérie très attendue de HBO, Sharp Objects. Gillian a également signé avec Amazon Studios un accord global pour la télévision, sélectionnant Utopia comme premier projet. Utopia sera disponible exclusivement sur Prime Video dans plus de 200 pays et territoires.

Utopia est basée sur la série britannique du même nom écrite par Dennis Kelly. La série est une coproduction entre Endemol Shine North America et Kudos, un studio de production d'Endemol Shine Group UK, et Amazon Studios.

Un groupe de jeunes adultes, qui se rencontrent en ligne, sont impitoyablement traqués par une sombre organisation de l'État profond après avoir acquis une bande dessinée underground culte et quasi-mythique. Ils découvrent alors que les théories conspirationnistes que décrit la bande dessinée peuvent en fait être basées sur la réalité. Ils sont obligés d’adopter la position dangereuse, unique et ironique de sauver le monde.

« Nous sommes des inconditionnels du travail époustouflant de Gillian Flynn », a déclaré Nick Hall, chef d'Alternative Series pour Amazon Studios. « Elle crée des histoires qui mettent son public dans un état de suspense constant et elle sait subvertir les attentes derrière ses personnages. Elle va offrir aux abonnés de Prime Video une série qu'ils n'oublieront pas, et la pertinence d’Utopia interpellera sûrement les téléspectateurs du monde entier. »

« Utopia est une création passionnante à mes yeux. La série de Dennis Kelly m'a époustouflée, et lui-même a été incroyablement généreux. Il m’a laissé m'immiscer dans son monde que j’ai pu parcourir à ma guise et transformer en mon propre espace étrange et sauvage. Utopia explore des questions pertinentes à chaque détour d’une intrigue sombre et pleine de rebondissements. La série est dans l'air du temps et pose des questions brûlantes. Le tout en met un peu plein les yeux, mais c'est vraiment amusant », a ajouté Gillian Flynn.

Diederick Santer, PDG de Kudos a confié pour sa part : « Dennis Kelly et l'équipe de Kudos ont créé un thriller britannique original, sombre et saisissant, et nous sommes vraiment ravis qu'il ait été si brillamment réinventé par Gillian Flynn pour un nouveau public mondial. »

Gillian Flynn est la créatrice, productrice exécutive et show runner d’Utopia, et les autres producteurs exécutifs sont Jessica Rhoades (avec qui Gillian a collaboré sur Sharp Objects), Sharon Hall, Karen Wilson, Dennis Kelly et Diederick Santer. Sharon Levy, présidente d'Unscripted and Scripted Television chez Endemol Shine North America, supervisera la production pour Endemol Shine.

Les séries Prime Original sont proposées en streaming aux abonnés de Prime qui aiment utiliser l'application Prime Video intégrée aux téléviseurs et appareils connectés, y compris Amazon Fire TV, et les appareils mobiles, ou en ligne. D’autres séries Prime Original leur sont offertes sans frais supplémentaires à l’adresse Amazon.com/originals. Les clients éligibles qui ne sont pas encore abonnés à Prime peuvent s'inscrire pour un essai gratuit à l’adresse www.amazon.com/prime. Pour obtenir la liste de tous les appareils compatibles avec Prime Video, consultez www.amazon.com/howtostream. Les contenus sont disponibles via l'application Prime Video et le site PrimeVideo.com dans plus de 200 pays et territoires.

À propos de Prime Video

Prime Video est un service de divertissement haut de gamme à la demande qui offre aux clients les meilleurs choix de films. Un menu centralisé leur permet d'accéder très facilement à tout ce qu’ils aiment regarder.

Avec l’abonnement Prime : Regardez des milliers de films et d'émissions de télévision populaires, y compris nos séries Prime Originals récompensées telles que The Grand Tour , Mme Maisel, femme fabuleuse , ainsi qu’en exclusivité les films Manchester by the Sea et Le Client , qui ont remporté des Oscars, et le film nominé The Big Sick . Des rencontres sportives en direct et des contenus sous licence et auto-publiés sont disponibles dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde.

Regardez des milliers de films et d'émissions de télévision populaires, y compris nos séries Prime Originals récompensées telles que , , ainsi qu’en exclusivité les films et , qui ont remporté des Oscars, et le film nominé . Des rencontres sportives en direct et des contenus sous licence et auto-publiés sont disponibles dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. Plus de choix avec les chaînes Prime Video : Les abonnés à Prime peuvent ajouter plus de 100 chaînes comme HBO, SHOWTIME, STARZ, CBS All Access, Cinemax, et plus encore, le tout sans avoir à télécharger d'applications supplémentaires ni à installer de câble. Vous ne payez que pour celles que vous voulez, et pouvez annuler à tout moment. Pour voir la liste complète des chaînes disponibles, consultez www.amazon.com/channels

: Les abonnés à Prime peuvent ajouter plus de 100 chaînes comme HBO, SHOWTIME, STARZ, CBS All Access, Cinemax, et plus encore, le tout sans avoir à télécharger d'applications supplémentaires ni à installer de câble. Vous ne payez que pour celles que vous voulez, et pouvez annuler à tout moment. Pour voir la liste complète des chaînes disponibles, consultez www.amazon.com/channels Louer ou acheter : Des centaines de milliers de titres, y compris les nouveaux films et les émissions télévisées actuelles sont accessibles à tous les clients d' Amazon à la location ou à l'achat à la demande

: Des centaines de milliers de titres, y compris les nouveaux films et les émissions télévisées actuelles sont accessibles à tous les clients d' Amazon à la location ou à l'achat à la demande Accès instantané : Regardez instantanément, n'importe où et n'importe quand, grâce à l'application Prime Video sur des téléviseurs, appareils mobiles, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, les tablettes Fire et Apple TV ou en ligne. Pour obtenir la liste de tous les appareils compatibles, consultez www.amazon.com/howtostream.

: Regardez instantanément, n'importe où et n'importe quand, grâce à l'application Prime Video sur des téléviseurs, appareils mobiles, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, les tablettes Fire et Apple TV ou en ligne. Pour obtenir la liste de tous les appareils compatibles, consultez www.amazon.com/howtostream. Expériences améliorées : Profitez au maximum de chaque visionnage avec les contenus 4K Ultra HD et une plage dynamique élevée (High Dynamic Range, HDR). Visitez les coulisses de vos films et émissions de télévision préférés grâce à un accès X-Ray exclusif, optimisé par IMDb. Enregistrez-les pour plus tard avec des téléchargements mobiles sélectionnés pour un visionnage hors ligne

En plus de Prime Video, l'abonnement Prime comprend ce qui suit : options d'expédition rapide et illimitée dans toutes les catégories disponibles sur Amazon, plus de deux millions de chansons et des milliers de listes de lecture et de stations avec Prime Music, le stockage sécurisé de vos photos avec Prime Photos, la lecture illimitée avec Prime Reading, l'accès illimité à un catalogue de livres audio numériques avec Audible Channels for Prime, une sélection rotative de jeux numériques gratuits et de bonus de jeu avec Twitch Prime, un accès précoce à certaines Ventes Flash, un accès exclusif à certaines offres avec réductions, pour des articles sélectionnés et plus encore. Pour vous inscrire à Prime ou pour en savoir plus, consultez : www.amazon.com/prime.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une réflexion à long terme. Les commentaires des consommateurs, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa figurent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour plus d’informations, visitez www.amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

