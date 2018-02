Amazon com : The Spheres s'épanouissent au siège d'Amazon à Seattle

Dans The Spheres, bâtiments les plus récents du site d'Amazon dans le centre ville de Seattle, pas d'espace de travail confinés, de salles de conférences ni de bureaux. Les employés peuvent se rencontrer dans des cabanes suspendus dans des arbres de plus de 40 pieds de haut, et se détendre en s'asseyant ou se promenant le long de chutes d'eau

Les plantes, les arbres, le soleil, la terre et l'eau sont mis en vedette. Le murmure d'un ruisseau qui coule et le parfum des fleurs transportent instantanément les visiteurs dans un monde végétal bien loin du paysage urbain

Ce projet, réalisé grâce aux investissements de plus de 4 milliards USD qu'Amazon a injectés dans la conception et le développement de son siège de Seattle, a créé plus de 600 emplois à plein temps

The Spheres servira à promouvoir les possibilités d'éducation au sein de la communauté de Seattle via des visites, des voyages scolaires et des partenariats avec les écoles et universités locales

(NASDAQ : AMZN) — Amazon a annoncé aujourd'hui l'inauguration de The Spheres, les plus récents bâtiments de la société sur le site de son siège de Seattle, qui abritent plus de 40 000 plantes du monde entier. Aucun endroit au monde n'est comparable à The Spheres : il s'agit d'un espace où les employés d'Amazon peuvent travailler dans un environnement qui ressemble davantage à une forêt tropicale dans la brume qu'à un bureau. Les plantes, les arbres, le soleil, la terre et l'eau sont mis en vedette. Le murmure d'un ruisseau qui coule et le parfum des fleurs transportent instantanément les visiteurs dans un monde végétal bien loin du paysage urbain. The Spheres sont le fruit d'une réflexion innovante sur les caractéristiques du lieu de travail et d’un échange soutenu sur ce qui fait souvent défaut dans les bureaux citadins, à savoir un lien direct avec la nature. Les études révèlent que les espaces adoptant un design biophile peuvent inspirer la créativité et même améliorer les fonctions cérébrales.

« Avec The Spheres, nous avions pour objectif de créer un espace fédérateur unique où les employés pourraient collaborer et innover ensemble, et où la communauté de Seattle peut se rassembler pour profiter de la biodiversité au cœur de la ville », a déclaré John Schoettler, vice-président Immobilier et installations mondiales d'Amazon. « Je suis très fier et remercie toute l'équipe qui a fait de The Spheres une réalité. Elle a réalisé un travail exceptionnel, de la conception jusqu'aux finitions. Nous sommes ravis d'ouvrir officiellement nos portes. »

The Spheres comprend des salles de réunion dans les arbres, une rivière, une chute d'eau, des paludariums, un mur vivant de quatre étages et des arbres aux épiphytes. Elles abritent plus de 400 espèces de plantes issues de 5 continents et 50 pays, dont la plupart proviennent de jardins des plantes, pépinières et programmes de préservation du monde entier. De nombreuses plantes installées dans The Spheres font partie d'écosystèmes de forêts de nuage, où elles prolifèrent à flanc de montagne à une altitude comprise entre 3 000 et 10 000 pieds. Les plantes de ces écosystèmes se sont adaptées à des températures plus fraîches, ce qui rend leurs besoins climatiques également idéaux pour l'homme.

Amazon souhaite partager la beauté et la biodiversité de ce lieu avec le public. The Spheres serviront à promouvoir l'éducation au sein de la communauté de Seattle par des visites, des voyages scolaires et des partenariats avec les écoles et universités locales. The Spheres comprend également un centre de visiteurs, baptisé The Understory, ouvert au public toute l'année. The Understory plonge les visiteurs dans une expérience immersive à 360 degrés pour les familiariser avec l'aspect scientifique, l'ingénierie et les plantes de The Spheres.

« Il est certain que The Spheres feront partie des sites emblématiques du centre-ville de Seattle, et je félicite Amazon pour sa toute dernière innovation », a déclaré le gouverneur Jay Inslee. « Ces bâtiments uniques représentent tellement plus qu'un magnifique espace créatif pour les employés d'Amazon. Ils permettront de préserver de nombreuses espèces végétales rares du monde entier et offriront de multiples possibilités éducatives pour les élèves de la région. L'État de Washington en est fier.

« Seattle est la ville la plus géniale du pays, elle ouvre la voie dans le domaine des projets urbains innovants comme The Spheres. Cet espace végétal unique fédérera élèves, visiteurs et résidents au cœur de notre ville », s'est réjoui la mairesse Jenny Durkan.

« L'aspect de la conception le plus exquis de The Spheres va bien au-delà de cette beauté naturelle rendue accessible au cœur de la ville de Seattle », a affirmé Toby Bradshaw, professeur et directeur de la faculté de biologie de l'Université de Washington (University of Washington, UV). « L'utilisation de la biodiversité végétale, notamment des plantes « bizarres » ou « laides », pour illustrer l'interconnexion des organismes vivants, inspirera tous les visiteurs et les collaborateurs de The Spheres. »

Pour en savoir plus sur The Spheres, The Understory et comment nous rendre visite, rendez-vous sur www.seattlespheres.com. Pour obtenir des mises à jour régulière sur les plantes de The Spheres, suivez-nous sur @SeattleSpheres sur Instagram.

À propos de The Spheres

Découvrez la journée d'inauguration : https://blog.aboutamazon.com/amazon-campus/the-spheres-blossom-in-seattle

The Spheres ont été conçus pour créer une vaste gamme de modes de communication, de travail et de restauration sur 5 étages sur un remarquable fond végétal, notamment des murs vivants, des paludariums et des espaces de réunion dans les arbres. Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur The Spheres, et sur l'environnement intime et extérieur auquel les visiteurs peuvent s'attendre :

Création de plus de 600 emplois à plein temps dans la conception, la structuration et la construction de The Spheres

Plus de 620 tonnes d'acier, soit trois fois la quantité utilisée pour la Space Needle

Plus de 12 millions de livres de béton utilisés pour leur construction, soit l'équivalent d'une autoroute entre Seattle et Sacramento, en Californie

La façade extérieure représente une forme naturelle appelée « catalan », tirée d'une face d'une structure catalane de forme hexacontaèdre pentagonal. Cette forme est reproduite sur tous les bâtiments de The Sphere, à raison de 60 faces par Sphere, soit 180 au total

La façade de The Spheres comprend 2 643 panneaux de verre ultra-transparents et à haute efficacité énergétique, comportant un film intracouche qui bloque les ondes infrarouges génératrices de chaleur indésirable

Les ingénieurs structurels ont testé The Spheres dans toutes sortes de contextes environnementaux, soit 91 scénarios différents À leur base, un soubassement d’environ 400 000 livres transfère le poids de la gravité et des forces éoliennes et sismiques depuis la façade de verre et d'acier vers les colonnes du parking souterrain

La plus grande Sphere fait plus de 90 pieds de haut et près de 130 pieds de diamètre

Les trois Spheres sont reliées dans un seul environnement intérieur, ce qui rend impérative la bonne circulation de l'air entre les bâtiments. Le chauffage et la climatisation par rayonnement par le sol permettent d'équilibrer efficacement la température intérieure et aussi de garantir une réduction de la circulation de l'air chaud et sec dans le système CVC.

Plus de 40 000 plantes et 400 espèces seront hébergées dans The Spheres à un moment donné

La collection végétale de The Spheres couvre les 5 continents et comprend des spécimens de l'Université de Washington et du Jardin botanique d'Atlanta

Nombre de plantes abritées dans The Spheres sont originaires des forêts de nuage, un type remarquablement différent de forêt tropicale de haute altitude, principalement hydratée en contact direct avec les nuages plutôt que par la pluie

Les écosystèmes des forêts de nuage sont généralement situés en haute altitude (entre 3 000 et 10 000 pieds), dans des régions montagneuses tropicales ou sous-tropicales à l’échelle de la planète, dont les températures plus fraîches entraînent la formation de nuages à flanc de montagne

Les plantes des forêts de nuage se plaisent dans une atmosphère humide et fraîche. Pour assurer le confort des hommes comme des plantes, The Spheres suit un cycle diurne : la température intérieure de jour se situe aux alentours de 22 degrés, avec un taux d'humidité d'environ 60 %, et la température nocturne avoisine les 13 degrés, avec un taux d'humidité approchant les 85 %.

Le plus grand pensionnaire de The Spheres, un Ficus rubiginosa baptisé « Rubi », a été planté dans une pépinière californienne en 1969. Aujourd'hui, Rubi fait près de 55 pieds de haut, 22 pieds de large et pèse environ 36 000 livres.

Historique du partenariat avec l'UW

Ces 30 dernières années, l'Université de Washington a cultivé une collection de plantes exceptionnelle de calibre mondial dans la serre botanique de l'UW (UW Botany Greenhouse) (9 000 spécimens, 3 000 espèces). L'été dernier, le bâtiment a été rasé pour faire place à une nouvelle serre ultramoderne. En attendant sa construction, Amazon abrite l'ensemble de ces plantes dans une serre à Woodinville, à Washington. La collection bénéficie ainsi de l'espace et des soins nécessaires pour prospérer entre les mains des futurs étudiants de l'UW.

Les collections végétales de l'UW constituent un élément essentiel des missions de la faculté de biologie de l'UW : recherche, enseignement et ouverture au public. En effet, chaque année, rien que dans le cadre de sa mission d'ouverture au public, des milliers de personnes visitent la serre : élèves de la maternelle à la terminale avec leurs professeurs, clubs de jardinage, sociétés d'horticulture, photographes et artistes, ainsi que les habitants de la ville de Seattle en quête de chaleur et de lumière au cœur de l'hiver ! L'UW nous a également prêté des plantes exposées dans The Spheres, et le futur réserve encore bien des opportunités de partage de ressources et d'expertise, lorsqu'Amazon et la faculté de biologie de l'UW occuperont leurs nouveaux quartiers.

Historique de la durabilité chez Amazon

Outre la préservation continue de plantes dans The Sphere, Amazon met son envergure et sa culture de l'innovation au service de la durabilité de plusieurs autres manières. Quelques chiffres :

7 – L'équipe Durabilité d'Amazon est composée de 7 groupes d'experts : Énergie et environnement, Emballage, Responsabilité sociale, Services de durabilité, Science et innovation, Transports et Technologie.

50 – L'année dernière, Amazon a annoncé un objectif visant à doter plus de 50 centres d'expédition de panneaux solaires d'ici à 2020. Pour lire cette annonce et regarder la vidéo de ce projet, cliquez ici.

55 – Environ 55 % des employés de notre siège de Seattle se rendent au travail à pied, à vélo ou en transports en commun. C'est l'un des principaux avantages d'un campus urbain.

330 000 – En 2017, nous avons lancé notre projet éolien le plus important à ce jour : le Parc éolien d'Amazon au Texas. Les projets d'Amazon généreront assez d'énergie pour alimenter plus de 330 000 foyers par an.

3 millions – Nombre de mètres carrés chauffés à l'énergie recyclable à Seattle à l'aide d'un centre de données non Amazon de l'autre côté de la rue. Ce projet innovant appelé « District Energy » sera 4 fois plus efficace que les modes de chauffage classique.

3,6 millions – À ce jour, Amazon a annoncé ou démarré la construction de modes d'énergie renouvelable représentant un total de 3,6 millions de mégawatts-heures (MWh).

360 millions – Les initiatives d'emballage d'Amazon (telles que Déballer sans s'énerver et Expédié dans son emballage d'origine) ont éliminé plus de 215 000 tonnes d'excédent d'emballage en date de 2017. Cela équivaut à une réduction de 360 millions de cartons.

Ne manquez pas de vous rendre sur www.Amazon.com/sustainability pour prendre régulièrement connaissance des initiatives d'Amazon en matière de durabilité.

