Amazon étend les services de livraison express de son enseigne Whole Foods, rachetée l'an dernier, à la Californie, et plus particulièrement à la région de Los Angeles. Ces services sont accessibles pour les abonnés au service Prime Now d'Amazon. Le groupe de e-commerce réaffirme à cette occasion qu'il prévoit encore d'étendre son service aux Etats-Unis.