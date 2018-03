Amazon com : veut se développer dans l'alimentaire en France

"C'est un axe de développement fort pour Amazon, depuis le lancement de notre offre Amazon Fresh aux Etats-Unis en septembre 2016", explique-t-il dans l'hebdomadaire dominical. "Le rachat de Whole Foods Market en juin 2017 marque une nouvelle étape dans cette ambition."

"Nous avons très envie de lancer ce service en France", ajoute-t-il, tout en soulignant qu'Amazon propose déjà des formules d'abonnement à des produits courants et qu'aller plus loin suppose des investissements importants.

Il rappelle qu'Amazon a investi plus de deux milliards d'euros en France depuis 2010 et va recruter en 2018 2.000 personnes en contrat de travail à durée indéterminée, à tous les niveaux de qualification et sur tous ses sites français.

Il assure par ailleurs qu'il n'y a plus de "soucis" avec le fisc français et refuse qu'Amazon soit mis "dans le même sac" que les autres géants américains de l'internet, les "Gafa".

"Je fais confiance aux pouvoirs publics pour reconnaître ceux qui sont réellement vertueux", ajoute Frédéric Duval.

Dans la même édition du JDD, le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, assure qu'Amazon est "le bienvenu en France".

"Ma priorité absolue, c'est la création d'emplois et Amazon représente des milliers d'emplois", notamment des personnes peu ou pas qualifiées dans des zones peu attractives, explique-t-il.

Il admet que la concurrence d'Amazon "impose des évolutions" à la grande distribution et rappelle que des partenariats sont en discussion entre le groupe américain et des groupes français, notamment dans le secteur des produits alimentaires.

Ainsi, Système U poursuit des discussions sur une éventuelle alliance avec Amazon, a annoncé mercredi le président du groupement de commerçants indépendants.

(Emmanuel Jarry, édité par Arthur Connan)