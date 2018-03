Amazon : étend un service de livraison avec Whole Foods

06/03/2018 | 12:21

Amazon annonce le lancement d'un service de livraison gratuit en deux heures de produits organiques et naturels par sa filiale Whole Foods Market, à travers Prime Now, dans les environs d'Atlanta et de San Francisco.



Ce nouveau service a été lancé le mois dernier à Austin, Cincinnati, Dallas et Virginia Beach, le géant de la distribution en ligne prévoyant d'en poursuivre l'expansion aux Etats-Unis au cours de cette année.



Pour rappel, Amazon a fait l'acquisition de Whole Foods Market, chaine de distribution alimentaire spécialisée dans les produits bio et naturels, l'été dernier pour un montant total d'environ 13,7 milliards de dollars.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.