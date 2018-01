Amazon : projet de santé avec Berksire et JPMorgan

30/01/2018 | 15:05

Amazon, Berkshire Hathaway et JPMorgan Chase annoncent un partenariat visant à traiter les questions de santé de leurs employés aux Etats-Unis, dans le but d'améliorer leur satisfaction tout en réduisant les coûts.



Les trois entreprises, qui 'apporteront leurs tailles et leurs expertises complémentaires à cet effort de long terme', précisent qu'elles poursuivront cet objectif via une société indépendante qui sera libre de contraintes ou d'incitations en termes de profits.



'La nouvelle entreprise se concentrera d'abord sur les solutions technologiques qui fourniront aux employés américains et à leurs familles des services de soins simplifiés, de haute qualité et transparents à un coût raisonnable', ajoutent-elles.



