Amazon : service rapide de Whole Foods étendu à Los Angeles

10/04/2018 | 11:57

Amazon annonce le démarrage à Los Angeles du service de livraison gratuit en deux heures de produits organiques et naturels par sa filiale Whole Foods Market, à travers sa plateforme par abonnements Prime Now.



Lancé en février par le géant de la distribution sur Internet, ce service est désormais disponible dans sept villes, avec Austin, Cincinnati, Dallas et Virginia Beach depuis février, puis Atlanta et San Francisco depuis mars.



Pour rappel, Amazon a fait l'acquisition de Whole Foods Market, chaine de distribution alimentaire spécialisée dans les produits bio et naturels, l'été dernier pour un montant total d'environ 13,7 milliards de dollars.



