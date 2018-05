Amazon : va créer un centre de distribution à Tucson

17/05/2018 | 11:53

Amazon.com a annoncé mercredi soir qu'il prévoit d'ouvrir un centre de distribution à Tucson, en Arizona, créant plus de 1.500 emplois à temps plein qui s'ajouteront aux plus 7.000 postes actuels du groupe dans cet Etat.



Les employés de ce nouveau site couvrant près de 80.000 m2 saisiront, emballeront et expédieront aux clients des articles de petite taille, tels que des livres, des produits électroniques, des articles ménagers et des jouets.



Implanté en Arizona depuis plus de 10 ans, le géant américain du commerce en ligne a investi des milliards de dollars et avoir contribué à l'économie de cet Etat pour 900 millions de dollars supplémentaires entre 2011 et 2016.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.