Amazon : va ouvrir un quatrième centre au Nevada

04/04/2018 | 15:29

Amazon.com annonce qu'il prévoit d'ouvrir à North Las Vegas son quatrième centre de traitement de commandes dans l'Etat du Nevada, ce qui entrainera la création de plus d'un millier d'emplois à temps plein.



'Les employés sur ce site de plus de 74.000 m2, saisiront, emballeront et expédieront aux clients des articles de petite taille, tels que des livres, des produits ménagers et des jouets', précise le géant du commerce en ligne.



Amazon rappelle qu'il emploie actuellement plus de 3.000 personnes à temps plein sur ses trois sites existants au Nevada, à North Las Vegas et à Reno. Ses investissements dans l'Etat auraient en outre permis d'y créer 1.300 emplois indirects.



