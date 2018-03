Amazon va proposer des produits Monoprix en région parisienne

Cette annonce est intervenue le jour même du lancement par Leclerc de son service de distribution alimentaire à domicile à Paris tandis que Carrefour fourbit ses armes pour repartir à l'offensive dans le digital sous la houlette de son PDG Alexandre Bompard.

Le patron d'Amazon France Frédéric Duval avait dit avoir l'intention de développer son offre dans l'alimentaire en France dans une interview au Journal du Dimanche début mars, quelques jours après l'annonce par Système U de discussions sur le groupe américain pour le fournir en produits de grande consommation.

"Ce partenariat commercial constitue une nouvelle étape de la stratégie mise en oeuvre par le groupe Casino pour innover toujours plus pour le commerce en ville de demain", a dit Jean-Charles Naouri, président de Casino.

A 9h08, le titre Casino progressait de 7,48% à 40,37 euros, enregistrant ainsi la plus forte progression de l'indice SBF 120 (+1,48%).

Les produits alimentaires Monoprix seront disponibles sur l'application et sur le site Amazon Prime Now via une boutique virtuelle spécifique, précisent les deux groupes dans un communiqué commun.

Régis Schultz, président de Monoprix, a énuméré mardi trois raisons ayant conduit le groupe à conclure cet accord avec Amazon : l'élargissement de sa clientèle aux abonnés de Prime, la possibilité de compléter les services apportés aux clients existants et le fait que le partenariat constitue une "fantastique mise en valeur" de l'enseigne.

"La condition était que l'accord soit rentable pour Monoprix", a-t-il dit à Reuters, sans entrer dans les détails.

Régis Schultz a souligné que les tarifs des produits proposés dans la nouvelle boutique virtuelle seront identiques à ceux pratiqués sur le site monoprix.fr, tout ajoutant que l'offre serait plus restreinte.

"Ce partenariat commercial, qui vient encore enrichir la sélection du service Prime Now, permettra à nos clients Prime d’Amazon de bénéficier de délais de livraison extrêmement rapides sur les commandes de produits Monoprix", dit de son côté Frédéric Duval.

L'accord avec Amazon marque aussi une nouvelle étape dans la stratégie de conquête de l'e-commerce menée par Monoprix, qui a annoncé en février être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Sarenza, site français de vente de chaussures.

Cette alliance enrichit aussi les partenariats à l'international de Monoprix, qui a déjà conclu un accord dans le e-commerce alimentaire avec le britannique Ocado, tandis qu'Auchan s'est allié au chinois Alibaba.

Prié de dire si d'autres partenariats étaient envisageables avec Amazon, Régis Schultz a répondu : "Nous aurons l'occasion d'en discuter".

(Cyril Altmeyer, Pascale Denis et Benoît Van Overstraeten, édité par Jean-Michel Bélot)