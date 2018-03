Amazon : va proposer les produits alimentaires de Monoprix

27/03/2018 | 07:58

Amazon et Monoprix (groupe Casino) annoncent aujourd'hui un partenariat commercial. Ce partenariat permettra de proposer les produits alimentaires de Monoprix aux clients du service Amazon Prime Now à Paris et dans sa proche banlieue cette année.



Les produits alimentaires Monoprix seront disponibles sur l'application et sur le site Amazon Prime Now au travers d'une boutique virtuelle dédiée. Les clients Amazon Prime Now pourront accéder à des milliers de produits alimentaires sélectionnés par Monoprix : marques distributeur (notamment Monoprix, Monoprix Gourmet, Monoprix Bio, La Beauté Monoprix), produits frais, exclusivités, etc.



Jean-Charles Naouri - Président du groupe Casino déclare : ' A travers ce partenariat unique entre Amazon et Monoprix, le groupe Casino renforce sa stratégie de distribution omnicanale et se rapproche encore davantage de ses clients et de leurs besoins. '



Frédéric Duval - Country Manager, Amazon.fr indique : ' Ce partenariat commercial, qui vient encore enrichir la sélection du service Prime Now, permettra à nos clients Prime d'Amazon de bénéficier de délais de livraison extrêmement rapides sur les commandes de produits Monoprix. '



