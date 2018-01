Amdocs : Bell Canada franchit une nouvelle étape décisive de sa vision du Réseau 3.0 avec Open Network Automation Platform (ONAP) et la conclusion d'un partenariat stratégique avec Amdocs

La domination de Bell dans la mise en production d'une plateforme d'automatisation de réseau (ONAP) en open source permet de proposer des offres innovantes aux clients plus rapidement et à un moindre coût

ST. LOUIS, le 22 janvier 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amdocs (NASDAQ : DOX), fournisseur leader de logiciels et de services aux entreprises de communications et médiatiques, a annoncé aujourd'hui que Bell, première entreprise de télécommunications du Canada, est parvenue avec succès à mettre en oeuvre le premier cas d'utilisation d'une automatisation de réseau en s'appuyant sur la Plateforme d'automatisation de réseau ouvert (ONAP) de Linux Foundation. En tant que partenaire stratégique de Bell, Amdocs apporte son expertise inégalée dans l'ONAP ainsi que l'agilité et les capacités de livraison de son équipe DevOps dynamique dans l'objectif d'accélérer l'élan d'innovation et de réduire le coût de construction et d'exploitation du centre de données de demain.



Avec des atouts manifestes tels qu'un réseau plus élastique et une agilité commerciale accrue acquises grâce à la virtualisation des fonctions de réseau (NFV), Bell impulse la transformation de son réseau en capitalisant sur la plateforme d'orchestration de services de réseau (NSO) sur base ONAP pour introduire de nouveaux services plus rapidement auprès de sa clientèle d'entreprises et de particuliers. Cela comprend notamment l'automatisation de l'installation du réseau locataire de son centre de données sur ONAP afin d'automatiser l'exploitation de ses centres de données. Bell s'attache à donner à ses équipes opérationnelles des outils pour automatiser la gestion du cycle de vie des fonctions de réseau à la fois physiques et virtuelles, ainsi que la gestion des incidents et la garantie de service.

L'initiative de transformation de Réseau 3.0 de Bell est une question de technologie, de processus et d'individus, avec une priorité forte sur l'avancement du parcours de ses équipes DevOps. Cela suppose de former l'équipe et les talents pour prendre en charge un modèle DevOps au sein de l'entreprise et créer une culture de l'intégration continue/du développement continu (IC/DC). L'un des résultats concrets de cette approche est le développement par Bell d'un logiciel qui sert de pilier pour ONAP Operations Manager (OOM), ce qui contribue à simplifier les déploiements, réduire l'empreinte et permettre une livraison continue. Le logiciel a été apporté à la communauté ONAP en open source afin d'aider les autres à opter pour ONAP.

« Bell prend la tête du secteur en mettant en oeuvre l'open source fondé sur l'automatisation pour des services NFV », commente Petri Lyytikainen, Vice-président de Bell, Stratégie, services et gestion de réseau. « Avec Amdocs, nous faisons naître un nouveau modèle économique de partenariat pour que se matérialisent les bénéfices de la communauté ONAP en open source. Nous développons conjointement la plateforme ONAP, en mettant en oeuvre des services et en rendant la plateforme opérationnelle à l'aide de méthodes d'intégration et de livraison continues afin de commercialiser des services plus rapidement et répondre aux besoins uniques des clients de Bell. Amdocs, l'un des co-auteurs de la base du code ONAP original, jouit d'une excellente position pour aider Bell à livrer l'automatisation de son réseau qui viendra à l'appui des services NFV et SDN ».

« Les modèles ONAP en open source et de réseaux programmables vont devenir des éléments de différenciation concurrentiels à mesure que les réseaux deviendront de plus en plus essentiels à la société numérique de demain. Les fournisseurs de services qui adoptent cette évolution disruptive de façon précoce avec ONAP se retrouveront dans une position nettement plus forte à mesure que les réseaux évolueront pour devenir complètement élastiques, agiles et programmables », a déclaré Anthony Goonetilleke, Président Groupe pour Amdocs Technology. « L'avantage premier d'ONAP ira aux opérateurs qui construisent les blocs indispensables en développant l'expertise au sein de leur organisation autour de l'open source dans la constitution de réseau et le développement agile et en capitalisant de manière intelligente sur un écosystème ouvert et enrichi ».

« Nous prévoyons qu'ONAP sera adopté comme la norme du secteur pour l'automatisation des réseaux construits autour du SDN et de la NFV », a déclaré Arpit Joshipura, Directeur général de la mise en réseau et de l'orchestration de The Linux Foundation. « Le projet a reçu l'aval des plus grands opérateurs mondiaux et d'un écosystème de fournisseurs représentant plus de la moitié de l'ensemble des abonnés mobiles. C'est également un élément de preuve explicite qui plaide en faveur de la voie de l'open source vers la normalisation comme la solution la plus viable pour stimuler l'agilité et l'automatisation ; avec ONAP, les opérateurs peuvent démarrer immédiatement ».

À propos d'Amdocs

Amdocs est l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services pour les sociétés de communications et de médias les plus prospères au monde. Au fur et à mesure que nos clients se réinventent, nous facilitons leur transformation numérique et réseau grâce à des solutions innovantes, une expertise de livraison et des opérations intelligentes. Amdocs et ses 25 000 collaborateurs desservent leurs clients dans plus de 85 pays. Cotée sur le NASDAQ Global Select Market, Amdocs a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de dollars au cours de l'exercice 2017. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.amdocs.com.

Énoncés prospectifs d'Amdocs

Ce communiqué de presse contient des informations qui constituent des énoncés prospectifs faits conformément à la clause refuge de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés), y compris des déclarations sur la croissance et les résultats d'Amdocs au cours des prochains trimestres. Même si nous croyons que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, nous ne pouvons garantir que nos attentes seront obtenues ou que les écarts ne seront pas importants. De tels énoncés comportent des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs diffèrent de ceux prévus. Ces risques comprennent, sans s'y limiter, les effets de la conjoncture économique générale, la capacité d'Amdocs de croître sur les marchés qu'elle dessert, la capacité d'Amdocs à intégrer avec succès les entreprises acquises, les effets défavorables de la concurrence, les changements technologiques rapides qui peuvent rendre les produits et services de la Société obsolètes, la perte potentielle d'un client important, notre capacité à développer des relations à long terme avec nos clients et les risques associés aux activités opérationnelles sur le marché international. Amdocs peut choisir de mettre à jour ces énoncés prospectifs à un moment donné à l'avenir ; cependant, la Société décline expressément toute obligation de le faire. Ces risques et d'autres sont développés plus longuement dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris dans notre Rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 30 septembre 2017 déposé le 11 décembre 2017.

