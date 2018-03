American Eagle : des comptes sans surprise au 4e trimestre

08/03/2018 | 14:17

Dévoilés ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du quatrième trimestre d'American Eagle ont été marqués par un bénéfice par action (BPA) de 52 cents, contre 30 cents un an auparavant.

Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est élevé à 44 cents, conformément à la prévision moyenne des analystes.



Le chiffre d'affaires a quant à lui légèrement dépassé les attentes, ressortant à 1,23 milliard de dollars, après 1,1 milliard au quatrième trimestre de 2016 et contre 1,21 milliard anticipé par le consensus. Les ventes ont notamment progressé de 8% à magasins comparables, soit 0,8 point de plus que prévu par le marché.



Elles ne sont toutefois attendues qu'en croissance modérée pour le trimestre en cours alors que les analystes tablent sur une augmentation de 3,2%.





