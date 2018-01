AMERICAN EXPRESS : bat le consensus mais suspend ses rachats d'actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

American Express a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais annoncé la suspension de ses rachats d'actions en raison d'une charge exceptionnelle liée à la réforme fiscale. Au quatrième trimestre de son exercice 2017, l'établissement financier a accusé une perte nette de 1,2 milliard de dollars en raison de charges liées à la réforme. Par action, la perte est ressortie à 1,41 dollar. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,58 dollar, au-dessus du consensus qui le donnait à 1,54 dollar.Les détenteurs d'une carte Amex ont dépensé 291,4 milliards de dollars au dernier trimestre, contre 263,2 milliards un an plus tôt. En moyenne, chaque détenteur a dépensé aux Etats-Unis 5 300 dollars contre 5 181 dollars au dernier trimestre 2016.Pour 2018, American Express table sur un BPA compris entre 6,9 et 7,3 dollars, hors impact de la réforme. Wall Street vise 6,94 dollars.