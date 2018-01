American Express : AmEx en perte avec la réforme fiscale, une première en 26 ans

(Complété avec lien BreakingViews)

American Express a annoncé jeudi sa première perte trimestrielle en 26 ans et a décidé de suspendre pour six mois ses rachats d'actions en conséquence de la réforme fiscale récemment adoptée aux Etats-Unis.

Le titre du géant américain des cartes de crédit reculait de 2,5% à 97,20 dollars dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street.

AmEx a passé une charge de 2,6 milliards de dollars (2,1 milliards d'euros) dans ses comptes du quatrième trimestre pour couvrir la nouvelle taxe ponctuelle sur le rapatriement ou la détention de fonds à l'étranger et pour ajuster la valeur de crédits d'impôts différés.

La charge a affecté les ratios de fonds propres et, pour les redresser, le groupe a fait savoir qu'il suspendait ses rachats d'actions au premier semestre 2018 tout en continuant de verser des dividendes, sans les augmenter.

Le quatrième trimestre s'est soldé par une perte nette de 1,20 milliard de dollars, soit 1,41 dollar par action, contre un bénéfice de 825 millions (88 cents/action) un an plus tôt.

Hors charge, AmEx a dégagé un bénéfice par action de 1,58 dollar, quatre cents de plus que le consensus établi par Thomson Reuters I/B/E/S.

Le chiffre d'affaires total, net des dépenses d'intérêts, a progressé à 8,84 milliards de dollars contre 8,02 milliards, les clients d'American Express ayant dépensé davantage pendant la période des fêtes aux Etats-Unis, principal marché du groupe.

Les analystes prévoyaient en moyenne un CA de 8,72 milliards de dollars.

AmEx, dont le cours de Bourse a progressé de 34,1% en 2017, avait averti le 3 janvier qu'il accuserait une perte au quatrième trimestre en raison d'une charge qu'il chiffrait alors à 2,4 milliards de dollars.

BREAKINGVIEWS-Amex is a rare real victim of U.S. tax cuts (Pallavi Dewan à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)