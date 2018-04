American Express : des ambitions accrues pour 2018

19/04/2018 | 13:09

Publiés dans la nuit, les comptes du premier trimestre de l'exercice 2018 d'American Express ont notamment révélé un bénéfice net de 1,63 milliard de dollars, soit 1,86 dollar par titre, contre 1,25 milliard représentant 1,35 dollars un an auparavant.



Les analystes étaient moins confiants, anticipant en moyenne une hausse du bénéfice par action (BPA) à 'seulement' 1,71 dollar.



Ressorti en croissance de 12% par rapport aux 3 premiers mois de 2017 à 9,46 milliards de dollars, le chiffre d'affaires est quant à lui ressorti conforme aux attentes du marché.



Fort de cette bonne performance d'ensemble, le groupe a relevé ses guidances de profits pour l'exercice en cours de 7 à 8%, avec un BPA désormais attendu dans une fourchette comprise entre 6,9 et 7,3 dollars.





