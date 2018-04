American Express optimiste après un solide premier trimestre

New York (awp/afp) - L'émetteur de cartes de crédit American Express (AmEx) a annoncé mercredi une solide performance au premier trimestre et s'est montré optimiste pour l'année, en raison d'une hausse des dépenses de ses clients et de la bonne santé de la consommation américaine.

Le bénéfice net a bondi de 30,6% à 1,63 milliard de dollars sur un an, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, de 1,86 dollar contre 1,71 dollar attendu en moyenne par les analystes.

Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 11,6% à 9,72 milliards de dollars contre 9,14 milliards escomptés en moyenne.

Ces résultats étaient salués à Wall Street où le titre prenait 3,59% à 98,57 dollars vers 20H55 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance.

"Notre année a très bien démarré", s'est réjoui le PDG Stephen Squeri, qui a succédé à Kenneth Chenault en février. "Les dépenses des détenteurs des cartes ont augmenté de 12% et nous avons émis 3,5 millions de nouvelles cartes" principalement via un nouveau partenariat avec les hôtels Hilton, a-t-il poursuivi.

Dans le détail, les dépenses des clients AmEx aux Etats-Unis ont augmenté de 3% et de 7% à l'international.

Le dirigeant a également noté que les crédits accordés par AmEx avaient augmenté de 16%, ce qui est une bonne chose pour l'entreprise qui a répercuté les six hausses des taux d'intérêt effectuées depuis fin 2015 par la banque centrale à ses clients.

Après avoir été bousculé par les grandes banques, notamment JPMorgan Chase et Citigroup qui ont lancé des cartes de crédit offrant de nombreux avantages aux consommateurs, AmEx a riposté dès août dernier avec One Free Hotel, une carte donnant droit à des points de fidélité importants.

La société vient par ailleurs de lancer Starwood Preferred Guest (SPG), une carte haut de gamme, en partenariat avec les établissements du groupe hôtelier, destinée aux grands et fréquents voyageurs.

AmEx espère que ces initiatives vont être payantes à moyen terme et se veut par conséquent optimiste pour le reste de l'année. L'entreprise anticipe un bénéfice par action ajusté "dans le haut" de la fourchette de 6,90 à 7,30 dollars annoncée en janvier. Les analystes tablent, eux, sur 7,12 dollars.

