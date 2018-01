AIG acquiert l'assureur Validus pour 5,6 mrd USD

New York (awp/afp) - L'assureur américain AIG a annoncé lundi avoir acquis le réassureur Validus pour 5,6 milliards de dollars afin de développer son implantation dans ce secteur.

Le siège de Validus est aux Bermudes et le groupe emploie environ 1.000 personnes. Son titre, qui est coté sur la Bourse de New York, décollait de près de 45% à 67,65 dollars dans les échanges de pré-séance à Wall Street alors que AIG perdait 0,57% à 61,20 dollars.

AIG va offrir 68 dollars en numéraire pour chaque titre Validus soit une prime de plus de 45% par rapport au cours de clôture vendredi.

Validus fait notamment partie du réseau Lloyd et est également actif dans le secteur de la réassurance pour les produits agricoles.

"Validus représente un ajout stratégique pour AIG, lui apportant de nouvelles activités et opportunités dans le secteur de l'assurance. Il va contribuer à développer notre équipe de direction et approfondir notre expertise dans le domaine de la souscription de contrats", a souligné Brian Duperreault, PDG d'AIG cité dans le communiqué.

Les activités de Validus comprennent notamment Validus Re, AlphaCat, qui gère plus de 3,2 milliards d'actifs pour le compte de clients, Talbot, qui fait partie du syndicat d'assureurs Lloyd, et Western World, un assureur américain spécialisé dans l'assurance des produits agricoles et singuliers ("Excess and Surplus").

afp/jh