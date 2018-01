AIG : met la main sur Validus

22/01/2018 | 14:05

AIG (American International Group) annonce un accord définitif conclu pour l'acquisition de l'ensemble des actions en circulation de Validus, fournisseur de services de réassurance, d'assurance primaire et de gestion d'actifs.



Chaque actionnaire de Validus recevra 68 dollars par action en numéraire, soit une transaction valorisée à 5,56 milliards de dollars, financée par de la trésorerie à disposition. Soumise aux conditions usuelles, l'acquisition devrait être finalisée vers la mi-2018.



La compagnie d'assurance américaine -sauvée de la faillite par les pouvoirs publics américains lors de la crise financière de 2008- estime que cette opération aura un effet positif sur son BPA et son rendement des capitaux propres.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.