AMOEBA : a creusé ses pertes en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amoeba a accusé en 2017 une perte nette de 6,234 millions d'euros après une perte de 5,768 millions en 2016. La perte opérationnelle du producteur d’un biocide biologique capable d’éliminer le risque bactérien dans l’eau a atteint 5,964 millions, contre une perte de 5,753 millions un an pus tôt. Les frais généraux ont nettement augmenté en raison de l’augmentation des effectifs support reflétant le dimensionnement d'Amoeba pour aborder la phase d’industrialisation et de commercialisation. Le chiffre d’affaires s’établit à 161 000 euros, en hausse de 28%.L'année 2017 a été marquée par la poursuite du développement commercial et de l'examen des dossiers règlementaires en Europe et aux Etats Unis, a souligné le groupe.Au 31 décembre 2017, les capitaux propres de la société s'élèvent à 12,5 millions contre 18,6 millions au 31 décembre 2016. Les dettes financières atteignent 7,3 millions contre 3 millions en 2016. Cette hausse est consécutive au versement d'une première tranche de 5 millions sur le prêt de 20 millions accordé par la Banque Européenne d'Investissement à la société.