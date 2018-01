Amoeba : Bilan semestriel du contrat de liquidité du 31 décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lyon, le 3 janvier 2018

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la sociétéAMOEBAà PORTZAMPARC Société de Bourse, à la date du31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

▪11 706 titres AMOEBA,

▪38.070,41 euros.

Il est rappelé que lorsde la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

▪200.000,00 euros.

A propos d'AMOEBA:

Le groupe AMOEBA ambitionne de devenir le leader mondial du traitement du risque bactérien dansl'eauet les plaies humaines. Nos solutions sont une alternative aux produits chimiques largement utilisés dans le secteur des eaux de refroidissement et le traitement des plaies. Sur les marchés mondiaux des biocides chimiques et des produits du traitement des plaies estimés respectivement à 21 Md€(4), et15,2Md€(1), AMOEBA se concentre aujourd'hui sur le segment des tours aéroréfrigérantes industrielles (TAR) évalué à 1,7 Md€(5)pour les biocides chimiques et sur le traitement des plaies chroniques aux Etats-Unis évalué à 751 millions d'euros(3).L'utilisation deWillaertia magna C2c Maky,dans le domaine de la santé humaine, sera soumise à l'approbation de la FDA (Food and DrugAdministration) aux Etats-Unis. BIOMEBA, le biocide biologique d'AMOEBA pour le traitement de l'eau, n'a pas encore obtenu d'autorisation de mise sur le marché aux USA, en Europe et au Canada ; AMOEBA est engagé dans les démarches réglementairesnécessaires à l'obtention des autorisationsde mise sur le marché dans ces territoires pour une utilisation du BIOMEBA dans les systèmes derefroidissement de l'eau. Basée à Chassieu (Lyon, France), AMOEBA est cotée sur le compartiment Cd'Euronext Paris et a intégré l'indice CAC® Small le 21 septembre 2015. Pour plus d'informations:www.amoeba-biocide.com.

