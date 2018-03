Amplifon vise des acquisitions en France, veut se lancer en Chine

Données financières (€) CA 2018 1 361 M EBIT 2018 175 M Résultat net 2018 105 M Dette 2018 254 M Rendement 2018 0,79% PER 2018 28,77 PER 2019 24,85 VE / CA 2018 2,46x VE / CA 2019 2,25x Capitalisation 3 099 M Graphique AMPLIFON SPA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AMPLIFON SPA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 12,7 € Ecart / Objectif Moyen -7,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Enrico Vita Chief Executive Officer & Executive Director Susan Carol Holland Chairman Gabriele Galli Chief Financial Officer Gabriele Chiesa Chief Information Officer Maurizio Costa Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AMPLIFON SPA 6.62% 3 827 COLOPLAST A/S 1.28% 16 414 HENRY SCHEIN -7.57% 10 138 CANTEL MEDICAL CORP. 6.94% 4 599 MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. 0.23% 2 174 PATTERSON COMPANIES -39.50% 2 069